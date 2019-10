Mihai Fifor, acuze la adresa PNL: Asta ne aşteaptă în următorii ani, aroganţă şi austeritate "Daca ar fi sa descriu printr-un singur cuvant comportamentul celor de la PNL, acesta ar fi probabil „AROGANȚA". Vedem aroganța in sloganul președintelui Iohannis, care ne considera pe toți niște anormali pe care vine El, supremul, sa-i normalizeze. Vedem aroganța atunci cand președintele sfideaza sistematic Constituția și refuza sa numeasca miniștri interimari. Vedem aroganța la premierul desemnat, care sfideaza Parlamentul și spune ca nu schimba cele trei propuneri de miniștri, care au primit aviz negativ in comisii. Vedem aroganța la ministrul propus pentru Dezvoltare,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

