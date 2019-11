"Daca va uitati pe toata aceasta distributie, practic Partidul Social Democrat a fost sub asediu din toate directiile. Daca e sa analizam Pro Romania, ALDE, eu nu inteleg veselia domnului Vosganian (n.r. - aflat in platou) pentru ca in opinia mea aceasta seara consfinteste disparitia ALDE si Pro Romania si cred ca asta se va vedea de maine incolo", a declarat Mihai Fifor, secretarul general al PSD, in direct la Antena 3.