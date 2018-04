Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care efectueaza o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, a fost primit de regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein, in cadrul discutiilor fiind confirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul apararii. "In vizita oficiala pe care o fac…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 28 aprilie 2 mai, o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in vederea participarii la reuniunea Procesul Aqaba. In acest context, va fi primit de Majestatea Sa, Regele Abdullah al II lea bin al Hussein, la Palatul Regal din Aqaba, si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 28 aprilie - 2 mai, o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in vederea participarii la reuniunea "Procesul Aqaba", se arata intr-un comunicat de presa remis sambata AGERPRES de Biroul de presa al ministerului. Potrivit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul intrevedereii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017, Romania a cheltuit 40% din buget.

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…