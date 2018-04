Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a depus luni o coroana de flori la Monumentul eroilor cazuti in teatrele de operatii si pe teritoriul Romaniei din Parcul Tineretului, scrie agerpres.ro. Coroane de flori au fost depuse si de reprezentantii Asociatiei atasatilor militari acreditati in Romania…

- Ceremonialuri militare de Ziua Fortelor Terestre ale Romaniei Fortele terestre sunt sarbatorite în fiecare an la 23 aprilie, de praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta, considerat patronul spiritual al trupelor de uscat. Fortele Terestre ale României reprezinta…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa la activitați dedicate sarbatoririi Zilei Forțelor Terestre Romane, dupa cum urmeaza: - Sambata, 21 aprilie, ora 10.00, Arad: ceremonia organizata la Monumentul Ostașului Roman, situat in Piața Avram Iancu. In cadrul evenimentului, publicul…

- Toate garnizoanele din tara si in teatrul de operatii din Afganistan vor organiza in zilele urmatoare manifestari dedicate Zilei Fortelor Terestre. Acestea vor cuprinde expozitii, simpozioane, vizionari de filme documentare, prezentari de tehnica, armament si echipamente militare,…

- In data de 23 aprilie 2018, personalul Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN" va sarbatori Ziua Fortelor Terestre, al caror patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe - Purtatorul de Biruinta. Cu aceasta ocazie, structurile Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN" din toate garnizoanele,…

- In fiecare an, la 23 aprilie se sarbatoreste Ziua Fortelor Terestre categorie de forte a Armatei Romaniei al carei patron spiritual si ocrotitor este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta.Potrivit MApN, cu acest prilej, in toate garnizoanele din tara si in teatrul de operatii din Afganistan…

- La invitatia ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, marti, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, o intalnire a psihologilor incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei, informeaza MAPN. La activitate, alaturi…

- Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are fata de partenerii din NATO, inclusiv cele privind trimiterea de trupe in teatrele de operatii externe, a afirmat marti, la Campulung Muscel, ministrul Apararii, Mihai Fifor."Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are…