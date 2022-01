Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale se sarbatoreste pe 15 ianuarie, data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889). ”Intr-un fel, Eminescu e sfantul preacurat al versului romanesc. Din tumultul dramatic al vietii lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastra depasita, dimensiunile…

- Valoarea medie a pensiei lunare a inregistrat o crestere de 0,7% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul doi, pana la 1.673 de lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). La nivel national, numarul mediu de pensionari a fost de 5,073 milioane de persoane,…

- Rata șomajului in septembrie 2021 a fost de 5%, a informat, miercuri, Institutul Național de Statistica. Cei mai afectați sunt tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani, 19,5% dintre ei negasind un loc de munca, potrivit sursei citate.

- Franta, a doua economie a zonei euro, a inregistrat un avans de 3% in trimestrul al treilea din 2021, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si a exporturilor, arata datele preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica (Insee), transmit Bloomberg si Reuters, citat de agerpres.…

- Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, ce va avea loc in prima parte a anului 2022, este primul in care avem o conectare, validare, prelucrare si prezentare a datelor in format electronic, iar ponderea pe care o va avea culegerea datelor in online se va situa cel putin la nivelul de…