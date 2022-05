Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de baschet Golden State Warriors, Steve Kerr, si starul formatiei Los Angeles Lakers, LeBron James, s-au declarat socati si profund indignati dupa atacul ucigas de la o scoala primara din Texas soldat cu 18 morti, tragedie care a starnit un val de emotie in randul populatiei americane,…

- Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord, a anunțat ca Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, ar fi decis sa ramana la echipa și din sezonul viitor. GSP.ro a anunțat luni ca Becali i-a propus prelungirea lui Toni Petrea pentru inca un sezon și așteapta un raspuns pana duminica. Acum, Mustața declara ca antrenorul…

- Formatiile Eintracht Frankfurt si Rangers se vor infrunta miercuri, de la ora 22.00 (Pro Arena), pe stadionul „Ramon Sanchez-Pizjuan“, in prima finala de cupa europeana a sezonului, cea din Europa League. Eintracht si Rangers s-au mai intalnit in cupele europene in 1960, in semifinalele Cupei Campionilor…

- Momentul a avut loc dupa finala mica a Cupei Romaniei.Antrenorul principal al echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, George Buricea, a avut parte de un cadou surpriza din partea clubului, astazi, dupa meciul castigat cu Minaur Baia Mare, in finala mica a Cupei Romaniei.In Sala Sporturilor…

- Carlos Alcaraz (19 ani, 9 ATP) l-a invins fara drept de apel pe Alexander Zverev (25 ani, 3 ATP), in finala Mastersului de la Madrid, scor 6-3, 6-1. Alcaraz a incheiat o saptamana perfecta la Madrid. Dupa ce i-a eliminat pe Rafa Nadal și Novak Djokovic, tanarul spaniol l-a invins și in finala turneului…

- Antrenorul echipei de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a pus la indoiala validitatea alocarii biletelor la finala Ligii Campionilor, dupa ce clubul englez a primit mai putin de 20.000 de tichete pentru meciul din aceasta luna impotriva lui Real Madrid, de la Paris, informeaza DPA, relateaza Agerpres.…

- Liverpool a invins-o pe Manchester City, scor 3-2, și s-a calificat in finala Cupei Angliei. Jurgen Klopp, managerul „cormoranilor” a avut numai cuvinte de lauda pentru elevii sai dupa succesul in fața rivalei. Jurgen Klopp a fost in al 9-lea cer dupa victoria cu City, echipa e care o considera cea…

- Dupa ce a caștigat mai multe competiții de Karting și Super Slalom, Teo Moraruș va concura in prima lui cursa de anduranța, unde va face echipa chiar cu antrenorul sau, Alex Berea. Are 13 ani și e plin de talente! Canta, urmeaza cursuri de actorie și face o școala de televiziune! Dar cea mai mare pasiune…