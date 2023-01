Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog ieşean de anvergură internaţională Alaturi de Dimitrie Gusti si Petre Andrei, profesorul Mihai Dinu Gheorghiu este unul dintre cei mai mari sociologi ieseni, de anvergura internationala. Opera sa impresionanta este depasita doar de generozitatea, modestia si caldura cu care isi invaluie colaboratorii, doctoranzii, studentii. Dupa instaurarea comunismului in Romania, sociologia considerata o „stiinta burgheza" a fost eliminata din curricula universitara. A fost reintrodusa ca specializare in anul 1966, beneficiind de „politica de deschidere", dupa Primavara de la Praga, a regimului la carma caruia se afla deja Nicolae Ceausescu.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

