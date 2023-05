Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Kiev a aplicat sechestru pe capitalul social (100% din drepturile corporative) al SRL „Tvoia bettingovaia kompania” (1xbet) și l-a transmis in gestiune Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale din Ucraina. Este vorba despre active in valoare de 30 de milioane de hrivne ucrainene…

- Eșecul suferit impotriva celor de la Newcastle (6-1) a adus schimbari importante la Tottenham. Echipa din Londra l-a demis pe Cristian Stellini și l-a numit interimar pe Ryan Mason. Acum, formația de pe White Hart Lane și-l dorește pe Julian Nagelsmann, demis recent de Bayern Munchen.

- Liderul formațiunii aflate in coaliția de guvernare, Kelemen Hunor, catalogheaza gestul PSD și PNL de a-l scoate din conducerea ANRE pe reprezentantul UDMR ca fiind „o lacomie”. Aluzie la faptul ca PNL avea deja funcția de președinte al Agenției și a luat de la UDMR și postul de vicepreședinte. Președintele…

- Coreea de Nord a acuzat joi SUA și Coreea de Sud de escaladarea tensiunii pana in pragul razboiului nuclear prin exercițiile militare comune la care participa mijloace strategice americane, promițand sa raspunda cu „acțiuni ofensive”, potrivit agenției de stat KCNA, citata de Reuters.Coreea de Nord…

- „Vesti bune pentru economia Romaniei! Agentia de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima imbunatatire a ratingului Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila. Economistii confirma astfel solutiile guvernarii noastre responsabile si importanta stabilitatii politice,…

- Romania sta pe un sac de bani, care pot fi transformati in proiecte concrete, avand in vedere ca, in acest an, s-a alocat din bugetul de stat o suma record pentru investitii, respectiv 7% din PIB-ul Romaniei, a afirmat marti Mihai Calin Precup, secretar de stat in Ministerul

- Fostul manager al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Vasile Rimbu, a fost reconfirmat marti ca membru al filialei Suceava a PSD. Potrivit unor surse politice, Vasile Rimbu va prelua presedintia Organizatiei Municipale Suceava a PSD in zilele urmatoare, cand ...

- Fara victorie din octombrie, ramasa fara Marius Croitoru și Constantin Schumacher, FC Argeș ataca meciul cu Petrolul de sambata cu o improvizație pe banca, acolo unde va lua loc Dragoș Radu, fostul fundaș al piteștenilor din anii 2000. In birouri, se lucreza intens la gasirea unui soluții pentru play-out,…