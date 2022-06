Mihai Diaconu (MF), despre reducerea cu 50 de bani la carburanți: Nu ne așteptăm la o creștere a deficitului Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti nu va duce la o crestere a deficitului bugetar, a declarat, joi, Mihai Diaconu, secretar de stat in Ministerul de Finante, la finalul sedintei de Guvern. „Nu ne asteptam la o crestere a deficitului in baza acestei ordonante. Impactul calculat, avand in vedere compensatia de 25 de bani, conform estimarilor noastre va fi compensat din faptul ca din cresterea pretului ar fi scazut consumul. Scaderea consumului ar fi dus la niste incasari mai mici pe partea de acciza si in principiu noi credem ca se vor compensa. Masura va ajuta economia”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Virgil Popescu a aratat ca Ordonanta prevede reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de atat si 25 de bani va fi o reducere voluntara pe care voluntar o vor aplica lanturile de benzinarii, in cazul in care doresc sa ia si aceasta reducere de la buget…

- „Rolul Ministerului de Finante s-a rezumat in a gasi un mecanism simplificat in vederea compensarii acestor subventii acordate operatorilor economici. Am lucrat impreuna cu specialistii de la Ministerul Energiei. In termen de 15 zile de la aprobarea ordonantei, prin ordinul presedintelui ANAF, se va…

- PSD considera ca stabilirea unui pret maximal la clientul final sau limitarea adaosului comercial pe tot lantul comercial, de la producator la benzinarie, sunt variante care ar trebui discutate de urgenta in cadrul Coalitiei de guvernare, potrivit Agerpres. Printr-un comunicat de presa, Partidul Social…

- Stabilirea unui preț maximal la clientul final sau limitarea adaosului comercial pe tot lanțul comercial, de la producator la benzinarie sunt variante care ar trebui discutate de urgența in cadrul Coaliției de guvernare, transmit social-democrații. „PSD saluta acordul partidelor din Coaliție cu privire…

