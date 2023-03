Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o seara, concurenții din casa Mireasa au facut de un task, moment in care Hatice și Mihai l-au „incolțit” pe Roberto. Nu este un secret faptul ca intre cei doi concurenți au existat mai multe neințelegeri și in trecut.

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- Mihai și Hatice au suprins pe toata lumea cu sarutul lor din gala. Cei doi s-au comportat toata saptamana precum un cuplu, dar abia in gala au decis sa spuna clar și raspicat ca sunt unul.

- Dupa o saptamana in care Mihai și Hatice s-au comportat ca un cuplu, așa cum a descris Simona Gherghe situația, a venit și mult așteptatul sarut. In ultimul minut al galei de vineri, 17 februarie 2023, Mihai și Hatice s-au sarutat.

- In ediția din data de 15 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Mihai și Hatice discuta despre planuri de viitor și visuri. Mihai ii spune ca ea este motivul fericirii lui și ca este indragostit.

- Dupa ce Mihai a primit vizita mamei sale la Capricii, acesta i-a spus sa fie mai relaxat și ca nu este de acord cu ceea ce face. De asemenea, un prieten de-ai lui Mihai a fost și el prezent in platoul emisiunii și i-a spus acestuia ca se contrazice in gesturi.

- Ediția din aceasta seara, 8 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Mihai a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa formeze un cuplu cu Hatice, cu toate ca legatura dintre ei este foarte stransa. Iata ce marturisiri a facut concurentul de la…

- Bianca și Mihai par din ce in ce mai fericiți impreuna. Recent, tanara a publicat o fotografie care pare dovada reala ca cei doi sunt de nedesparțit. Iata cum au fost surprinși. Cadrul este unul extrem de romantic.