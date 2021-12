Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa iasa din „doliul” dupa forta de munca pe care a pierdut-o si sa se gandeasca cum poate fi suplinit acest deficit, sa apeleze la forta de munca mai ales din zona Asiei, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. „Probabil trecem printr-o…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu TAKT Manpower Romania și PATROMIL, a organizat marți, 14 decembrie, evenimentul „Impactul și managementul migrației cetațenilor straini in Romania – Perspective și soluții cu privire la managementul și performanțele lucratorilor straini”.…

- Romania are, incepand de astazi, o noua formațiune pe scena politica. Este vorba de Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA), organizație care a luat naștere ca raspuns la modul ”aberant” in care politicienii ultimilor 30 de ani au tratat mediul antreprenorial romanesc, dupa cum susțin fondatorii…

- Sistemul cameral romanesc a ramas, din pacate, cam cel mai subfinantat sistem cameral din Europa si, de aceea, cred ca Parlamentul si Guvernul vor trebui sa se gandeasca la o solutie de finantare, a declarat, miercuri, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR),…

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), a subliniat joi importanta faptului ca Romania are oportunitatea de a dezvolta portul Constanta, in contextul Green Deal al UE.

- CARAS-SEVERIN – Astazi, ne-a mai parasit unul dintre ziariștii care au pus bazele presei de dupa decembrie 1989 – PETRU BUZZI! Peruti cum ii spuneam noi, colegii de redacție. Peste doua luni, la 18 decembrie 2021, ar fi implinit 70 de ani, ne-ar fi adunat in jurul lui, cum a facut-o in alți ani, și-ar…

- Relatia cu SUA este una prioritara pentru CCIR din foarte multe puncte de vedere, in SUA existand cea mai mare densitate de multinationale, care ofera investitorilor un potential urias de a patrunde si pe alte piete, a afirmat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban,…