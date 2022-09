Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca pregatește impreuna cu directorul general al SC Ambro SA, Paul Koller, constituirea Clubul francofon al oamenilor de afaceri din Suceava. Lungu a facut anunțul dupa ce a participat la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultura franceze…

- Principalele obiective ale evenimentului "Turkiye & Romania B2B Meetings" au vizat promovarea relatiilor economice si comerciale bilaterale si identificarea unor oportunitati de afaceri si investitionale de catre firmele participante, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie…

- Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultura Constanța (CCINA Constanța), cu suportul Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Serviciului Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București și Biroului Federal de Investigații (FBI) pentru Romania și Moldova, a…

- Numarul atacurilor cibernetice a crescut cu 37,7% in Europa, in perioada 2020 - 2021, o tendinta similara fiind consemnata si in Romania, unde, potrivit specialistilor, au fost inregistrate cu 31% mai multe atacuri cibernetice in 2021 fata de 2020, conform presedintelui Camerei de Comert si Industrie…

- Constanta, 12 Septembrie 2022: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA Constanta , cu suportul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei CCIR , Serviciului Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii SUA la Bucuresti si Biroului Federal de Investigatii FBI pentru…

- Oficiul pentru Comert si Afaceri Economice (TEAO) din Romania al Ministerului Economiei si Industriei din Bulgaria a castigat Marele Premiu al Camerei de Comert si Industrie a Bulgariei (BCCI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lasand deoparte contabilii, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost singura persoana provenita din mediul privat care a luat cuvantul la festivitatea organizata la mijlocul saptamanii de Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR).

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Casa de Avocatura Piperea și Asociații, a organizat miercuri, 13 iulie, conferința „Capitalizare pentru performanța”, in scopul indentificarii soluțiilor optime care sa ajute la consolidarea capitalului romanesc și, implicit, la dezvoltarea…