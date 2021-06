Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru este prima femeie care a caștigat Chefi la Cuțite. Tanara a avut o reacție surprinzatoare, pentru ca nu se aștepta sa caștige marele premiu. Mesajul lui Catalin Scarlatescu pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite 2021 Catalin Scarlatescu i-a fost mentor Narcisei. Tanara…

- Cei noua concurenți ramași in competiție s-au apucat sa pregateasca rețete cat mai gustoase pentru ultima proba din semifinala „Chefi la cuțite”. In ultimele minute de gatit, Valentina Ionița a trecut prin momente de panica.

- Keed a incercat sa lucreze in mai multe domenii inainte de a se opri la muzica. A fost plecat la munca in strainatate, dar și-a dat seama rapid ca adevarata lui dragoste o reprezinta muzica, scrie Viva. David Ionița a copilarit in Calarași, iar in prezent locuiește in București. Pasionat de muzica de…

- Imediat dupa eliminarea de la Chefi la Cuțite, Francisco Garcia Lopez a fost pus intr-o situație extrem de delicata, chiar pe rețelele de socializare. Se pare ca fosta lui proprietara ii aduce acuzații destul de grave, sub forma unui comentariu la una din fotografiile sale de pe Instagram, spunand ca…

- Al șaselea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus o lovitura grea pentru Sorin Bontea, fiindca juratul a pierdut un concurent in ediția 35, difuzata in data de 17 mai 2021, la Antena 1.

- Catalin Scarlatescu a pierdut un concurent dupa cel de-al doilea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. In ediția din 9 mai 2021, liderul echipei mov a primit o lovitura grea.

- Florin Dumitrescu a marturisit pe rețelele de socializare ca se confrunta adesea cu comentarii jignitoare, prin care haterii aduc injurii la adresa familiei sale, fiind implicate și fiicele lui. Juratul de la Chefi la cuțite a oferit o reacție in acest sens și a explicat de ce continua sa raspunda rautacioșilor.