Sfintele Sarbatori de Paști reprezinta pentru noi toți un prilej de recunoștința și de reinnoire a sufletului. In aceste momente avem nevoie, mai mult ca oricand, de credința și speranța pe care Lumina Invierii ni le insufla. Sa aveți parte de zile frumoase, de sarbatori in pace și bucurie alaturi de cei dragi. Hristos a Inviat! Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mihai-Cristian Lazar Acest articol Mihai-Cristian Lazar primarul orașului Șimleu Silvaniei: Sa aveți parte de zile frumoase, de sarbatori in pace și bucurie alaturi de cei dragi a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .