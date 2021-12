Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii, sambata, de Federatia Internationala de Scrima, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria Popescu (ex-Branza)…

- Razvan Lucescu a declarat, miercuri, ca vrea sa-si duca pana la capat contractual cu PAOK Salonic, dupa ce au aparut in spatiul public imagini de la o intalnire avuta cu presedintele FRF, Razvan Burleanu. Tehnicianul echipei grecești a fost intrebat in conferina de presa premergatoare meciului cu Slovan…

- In Moldova au loc filmarile dramei sportive "Crețul". Subiectul se bazeaza pe biografia unui judokan, membru al Echipei paralimpice ruse, Oleg Crețul. Rolurile sportivului și antrenorului, Vitalie Gligor, vor fi interpretate de catre actorii Nichita Volcov și Serghei Volcov, transmite kino-teatr.ru,…

- Cristi Borcea (51 de ani), fostul finanțator al celor de la Dinamo, a intrat in direct la TV și l-a propus pe Victor Pițurca (65 de ani) pe banca echipei naționale. Fara sa fie contactat in prealabil, Cristi Borcea a vrut sa intre in direct pentru a vorbi despre situația echipei naționale, care a ramas…

- Sportiva romana Laura Ilie s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale „Cupa Președintelui” la tir. Competiția se desfașoara la poligonul din Wroclaw, Polonia, și aduna la start elita mondiala a acestei discipline, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Laura Ilie a terminat, vineri, 5 noiembrie,…

- Propus ministru al Finantelor Publice, europarlamentarul USR Dragos Pislaru este convins ca PNL si PSD ar putea vota un guvern minoritar al USR. In opinia sa, principalele grupari politice ar putea avea strict motive cinice. Intrebat luni, intr-o emisiune la Digi FM, daca exista sanse ca guvernul propus…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, alaturi de partenerul sau Toyota Romania, a organiza, pe esplanada Casei Olimpice de la Bucuresti, evenimentul in cadrul caruia sportivii medaliați la JO Tokyo 2020 au fost recompensați cu cate o mașina Toyota Full Hybrid. La evenimentul la care coorganizator a fost…

- Canotorii medaliați la Jocurile Olimpice, premiați de Familia Regala a Romaniei la Palatul Elisabeta Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Radu i-au primit pe sportivi, alaturi de Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu, și Elisabeta Lipa,…