- Mihai Constantinescu da semne ca starea sa de sanatate se imbunatațește. "Mihai este inca la Terapie Intensiva, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, se vede ca evolueaza in bine. Acum trebuie sa mai avem doar rabdare", a declarat Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu,…

- Mihai Constantinescu Medicii fac totul sa-l ajute, iar apropiați ai cantarețului susțin ca au inceput deja sa-l hraneasca ca pe bebeluș, cu mancare pasata, deși nu au renunțat la perfuzii, relateaza Romania TV. Mihai Constantinescu si-a revenit dupa 4 LUNI de COMA. Primele informatii oficiale…

- Sotia lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a cantaretului, scrie a1.ro. Citeste si Mihai Constantinescu si-a revenit dupa 4 LUNI de COMA. Primele informatii oficiale de la MEDICI "In acest moment Mihai Constantinescu este stabil, lupta,…

- In aceasta dimineața, mai multe publicații au anunțat ca Mihai Constantinescu ar fi murit. Știrea s-a rostogolit ca un bulgare și pe rețelele de socializare, unde fanii au transmis condoleanțe. Totul a pornit de la Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din Romania, care a anunțat decesul pe…

- Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au infirmat vestea mortii cantaretului Mihai Constantinescu, anuntata intr-o postare pe Facebook de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania.Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a infirmat pentru Libertatea…

- Dupa ce in presa centrala a aparut informatia potrivit careia Mihai Constantinescu ar fi murit, sustinuta si de anuntul de pe Facebook al Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania, reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca, acolo unde artistul se afla internat, au infirmat decesul…

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, dupa ce fusese gasit inconștient, de catre soția…

