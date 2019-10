Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu s-a stins din viața in aceasta seara, dupa 5 luni in care a stat in coma, la spitalul Floreasca din Capitala. Indragitul actor a murit la 73 de ani, ducand dupa el o drama pe care a ascuns-o toata viața și un mare regret care i-a macinat sufletul.

- S-a stins o stea din generația de aur a muzicii romanești! Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara, la varsta de 73 de ani, dupa ce a stat mai bine de 5 luni in coma, la Spitalul Floreasca din Capitala.

- Tribunalul București audiaza, joi, aproape 20 de dintre victimele ramase in viața dupa incendiul de la Clubul Colectiv ce a avut loc in urma cu aproape patru ani in Capitala.Audierile au loc pe un fond emoțional puternic, declarațiile celor care au scapat cu viața din tragedie fiind adesea…

- Liderul PPDA Andrei Nastase este un trișor, se preface ca muncește și va fi taxat de electoratul din Capitala, la alegerile din 20 octombrie. De aceasta parere este deputatul PSRM Grigore Novac, într-un articol publicat pe blogul sau, în care comenteaza rezultatele ultimelor sondaje…

- Partenera de viața a renumitului artist Mihai Constantinescu a facut noi declarații despre starea de sanatate a artistului. La cateva zile dupa apariția falselor informații ca Mihai Constantinescu ar fi incetat din viața, Simona Secrier, partenera de viața a artistului, a facut declarații in cadrul…

- „Mihai Constantinescu este in viața!”, au anunțat reprezentanții Spitalului Floreasca, dupa ce, vineri dimineața, au aparut mai multe zvonuri conform carora indragitul artist ar fi murit. Anunțul privind starea de sanatate a lui Constantinescu a fost facut de medicul Bogdan Oprița pentru ziarul Libertatea…

- Un accident foarte grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica pe Soseaua Chitilei din Capitala. Autoturismul condus de Mario Iorgulescu a ajuns la contrasens, acolo unde a izbit frontal un alt autoturism, condus de un tanar in varsta de 24 de ani, care a murit in urma impactului. In exclusivitate…

- Oana Radu a facut primele declarații, despre drama pe care o traiește in aceasta perioada. Iubitul ei, Alin, a fost incendiat zilele trecute, iar acum se afla in coma, la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe 75% din corp. „Era nebunul cartierului. Spunea ca este Satana. Prietenul meu l-a ajutat mereu, a…