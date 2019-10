Stiri pe aceeasi tema

- Horia Moculescu l-a cunoscut bine pe Mihai Constantinescu. Au mers impreuna in multe turnee, iar compozitorul are multe amintiri legate de regretatul cantautor. "A disparut unul dintre cei mai colorati baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii…

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara la spiatlul Floreasca din Capitala. Soția artistului a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfașietor pentru a confirma trecerea in neființa a soțului ei. loading...

- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit... The post Mihai Constantinescu a murit! Anunțul a fost facut de soția artistului appeared first on Renasterea banateana .

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca! Mihai Constantinescu s-a stins din viața marți seara, pe patul de spital. Avea 73 de ani și era internat la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca inca din data de 13 mai 2019. Artistul a suferit in luna mai un infarct. Soția lui l-a gasit inconștient…

- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit in spital, in ciuda eforturilor de resuscitare facute, timp de 50 de minute, de catre medici.știre in curs de actualizare

- O tanara de 33 de ani din Marea Britanie a murit in urma unui infarct, dupa o cearta cu mama ei. Se pare ca aceasta suferea de anxietate severa, iar supararea i-a adus sfarșitul. Totul a pornit in momentul in care femeia i-a trimis, intr-un mesaj pe Facebook, mai multe emoticoane care exprima supararea,…

- Prezentatorul TV Cristi Brancu este in doliu. Mama lui a murit vineri, 16 august, in spital. Cristi a anunțat vestea cea trista pe pagina lui de Facebook, printr-un mesaj emoționant: ”Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie minunata. Ii mulțumesc ca a crezut ca voi…