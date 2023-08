„Intamplator am vorbit chiar astazi cu ministrul Investitiilor si proiectelor Europene Adrian Caciu si prima plata din a doua transa din PNRR va veni in prima jumatate a lunii septembrie si se ridica la aproximativ 2,7 miliarde euro. E ceea ce stiu in clipa aceasta”, a explicat Mihai Constantin, intrebat la finalul sedintei de joi a Executivului cand va primi Romania banii aferenti cererii de plata numarul doi din PNRR. Chestionat despre cererea de plata numarul trei, acesta a precizat ca inca nu a apucat sa discute cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu despre acest subiect.…