Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, plata mai multor ajutoare de stat pentru antreprenori, pentru cultivatorii de tomate si pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat joi, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state, a declarat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. “Guvernul a luat astazi o decizie care priveste…

- Persoanele varstnice aflate in centre de ingrijire, persoanele cu dizabilitati sau fara adapost vor beneficia de un ajutor ce consta in alimente, articole de imbracaminte, paturi, saltele si saci de dormit acordat de Guvern, in baza unei hotarari adoptate joi, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a adoptat joi atat creșterea salariului minim brut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei de la 1 iulie, cat și majorarea sumei netaxabile din salariul minim de la 200 de lei in prezent, la 300 de lei, a anunțat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. Punctul de amenda, care este…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a anuntat joi ca Executivul a aprobat in sedinta organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante sau temporar vacante din cadrul unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii. El a subliniat ca ocuparea acestor posturi nu genereaza…

- Liber la angajari in Sanatate. Peste 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, scoase la concurs in perioada urmatoare Liber la angajari in Sanatate: Guvernul a aprobat organizarea de concursuri pentru 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar. Cele mai multe, adica 861, vor fi ocupate la Spitalul…

- Compania Nationala Loteria Romana va lansa o serie de 1.000.000 de lozuri in campania TEAM Romania, iar 30% din sumele incasate se constituie venit al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, fondurile urmand a fi utilizate exclusiv pentru a sprijini participarea echipelor nationale ale Romaniei la Jocurile…