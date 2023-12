Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a confirmat joi ca se vor elimina anumite creșteri salariale de 5% pentru unii bugetari, care ar fi urmat sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2024, prin Ordonanța Trenuleț. „Acest procent de majorare nu se va aplica celor care au beneficiat deja in acest an de majorari salariale sau care au normative separate, cum ar fi domeniul Educației”, a spus Constantin. Acesta a mai menționat domeniile Juridic, ANAF și CNAS. Guvernul va modifica Ordonanța Trenuleț saptamana viitoare, dupa Craciun.