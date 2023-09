Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va crește cu 10% de la 1 octombrie 2023, a decis joi Guvernul, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a menționat la finalul ședinței: „Calculele Ministerului Muncii arata ca net asta inseamna 2.079 lei, o creștere cu 181 lei fața…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, prin hotarare, majorarea la 3.300 de lei a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand o crestere de 10% fata de luna septembrie 2023. De asemenea, salariul minim in construcții și in agricultura va crește de la 4000 de lei la 4500 de lei,…

- Prima plata aferenta cererii numarul 2 din PNRR va veni in Romania in prima jumatate a lunii septembrie si se ridica la aproximativ 2,7 miliarde de euro, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.