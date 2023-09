Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta un amplu proiect de infrastructura destinat modernizarii Portului Constanta, el aratand ca in sedinta de Guvern s-au alocat aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul…

- Guvernul a aprobat, vineri, trei hotarari care vizeaza investitiile in Portul Constanta, fiind alocati aproximativ 1,5 miliarde lei pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea drumurilor si pasajelor si a infrastructurii de distributie a energiei electrice si alimentare cu apa din acest port, a anuntat…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca a solicitat Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere alocarea de fonduri pentru modernizarea drumurilor naționale afectate de traficul greu dinspre și spre Ucraina. Anunțul a…

- I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a semnat contractele privind lucrarile de reabilitare la alte doua poduri de pe drumurile publice naționale, scrie Jurnal.md . Este vorba despre: – R3 Chișinau – Hancești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 95,740; – G109 Delacau – Bulboaca…

- In danele Portului Constanta, o nava cargo care urmeaza sa ajunga in Belgia este incarcata cu tone de rapita printr-un furtun urias de metal, in timp ce alte nave isi asteapta randul sa fie incarcate, relateaza miercuri, 2 august, AFP, potrivit Agerpres.Inca de la debutul invaziei ruse din Ucraina,…

- Primaria Adjud continua demersurile pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș“. In acest sens, a scos la licitație execuția lucrarilor inclusiv montaj echipamente tehnico-funcționale aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea…

- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea caminului cultural din Ciuruleasa: Licitația de peste 3.500.000 de lei, lansata in SEAP Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea caminului cultural din Ciuruleasa: Licitația de peste 3.500.000 de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții…

- I.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) a semnat astazi contractul pentru execuția lucrarilor de construcție a drumului M3 Chișinau – Comrat – Giugiulești – frontiera cu Romania (ocolirea orasului Vulcanești), km 0+000 – km 8+580, cu suportul financiar al Bancii Europene pentru Reconstrucție…