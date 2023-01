Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- Raoul a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars, iar artistul a izbucnit in lacrimi atunci cand a vorbit despre pierderea mamei lui, dar și amintirile pe care le are din copilarie. Mama cantarețului s-a stins din viața in vara, iar artistul a facut confesiuni dureroase, fiind primul Craciun…

- Narcisa Suciu, una dintre cele mai apreciate voci din Romania, și-a pus sufletul pe tava in cel mai nou episod al podcastului „Acasa la Maruța”. Umbland prin cutia cu amintiri, vedeta in varsta de 47 de ani a rememorat cel mai trist moment din viața ei, noteaza click.ro. Narcisa Suciu este o artista…

- Ella Tina trece prin momente grele, iar bruneta este sfașiata de durere. Mama vedetei s-a stins din viața, iar dupa ce a postat ca cea mai importanta ființa s-a stins din viața, Ella Tina a mai transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare.

- Liviu Puștiu are motive de bucurie! Aristul iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cum va petrece, dar și cum s-a decis pe ultima suta de metri sa organizeze ceva cu aceasta ocazie. Cantarețul a oferit detalii emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana și Catinca Roman au oferit un interviu, la dublu, pentru Antena Stars. Cele doua surori au spus cum se susțin reciproc, și cum iși sunt alaturi in clipele grele. Catinca Roman a vorbit și despre moartea tatalui sau, iar Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei lor, Mioara Roman,…