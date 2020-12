Mihai Chirica: USR PLUS a trădat deja electoratul de dreapta…

La 4 zile dupa ce au primit votul ieșenilor, partidul USR PLUS a uitat electoratul de dreapta din Iași și s-a aliat cu Partidul Social-Democrat. In ședința de Consiliu Local din data de 10 decembrie 2020, consilierii USR PLUS au votat cot la cot cu reprezentanții PSD, lucru care l-a revoltat pe primarul Mihai Chirica.