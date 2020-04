Mihai Chirica, primarul Iasului: “Cine sunt mercenari ai dezmembrării statului român?” ”Precum toți romanii de buna credința ai acestei țari, sunt indignat de situația petrecuta in Camera Deputatilor, instituție fundamentala a democrației care, iata, prin adoptarea tacita a unui proiect de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc , este dezonorata de catre un grup de aleși care au incercat o diversiune marșava. In timp ce intreaga țara traiește și lupta cu spaima pandemiei de coronavirus, iata ca, la adapostul discret al ușilor inchise, cațiva parlamentari au gasit de cuviința sa intreprinda un act care lezeaza grav interesele statului roman, cu atac direct la suveranitatea, identitatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

