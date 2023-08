Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf, dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Antrenorul formatiei din Banie a vorbit despre victoria echipei sale din meciul din etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, dupa ce a fost condusa la pauza, gratie golului marcat de Alin Roman. Tot Alin Roman…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor, a fost extrem de nervos in timpul interviului de dupa meci, dar nu pe arbitraj. Leo Grozavu a dat vina pe fotbaliștii lui, nu pe arbirajul lui Istvan Kovacs,…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Alin Roman, marcatorul golului ieșenilor, eliminat dupa o ora de joc, crede ca oltenii nu s-ar fi impus in egalitate numerica. Alin Roman, dupa Poli Iași - Universitatea Craiova „N-am apucat sa…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Mihai Chirica, primarul din Iași, a facut scandal dupa meci. Mihai Chirica e de parere ca Istvan Kovacs l-a eliminat nejustificat pe Alin Roman. Primarului municipiului Iași a trimis sageți și in…

- Zi mare pentru președintele secției de fotbal a clubulu i ACSO Filiași , Florea Spinu. Omul de fotbal craiovean a fost votat de catre președinții clubului de Liga 3 drept reprezenant al acestui eșalon in Comitetul Executiv al FRF. „Vineri, 11 august 2023, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a…

- Lovitura primita in justitie de presedintele CJ Iasi Costel Alexe a rascolit apele in politica ieseana! Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au constatat legalitatea rechizitoriului intocmit de procurorii DNA si au dispus inceperea judecatii privindu-l pe Costel Alexe, acuzat de fapte de…

- Demisia lui Lucian Heiuș de la șefia ANAF a starnit un val de reacții din partea mai multor membrii PSD la adresa PNL. Marian Mina susține ca Lucian Heiuș „și-o fi dovedit performanțele, dar doar pe partie, la schi, nu la serviciu”.

- Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul nou-promovatei Poli Iași, considera ca echipele din prima liga, UTA și FC Argeș, pleaca cu prima șansa in barajele de menținere/promovare cu Gloria Buzau, respectiv Dinamo. Leo Grozavu are o experiența bogata la nivelul Ligii 1, unde a adunat aproape 200 de meciuri…