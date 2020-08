Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, desemnat candidat din partea PNL pentru un nou mandat, a declarat vineri ca este dispus sa treaca in "latura civila" si sa renunte la cariera politica daca in 2024 iesenii vor fi nemultumiti.



Edilul iesean a facut aceasta declaratie in cadrul unei conferinte de presa, eveniment la care au fost prezenti vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si ministrul Mediului, Costel Alexe, care este si liderul filialei iesene a PNL. Deputatul Costel Alexe va fi candidatul PNL la Consiliul Judetean Iasi, in timp ce primarul…