- Mihai Chirica, primar al municipiului Iasi, considera ca demisia lui Nicolae Banicioiu din Partidul Social Democrat va fi urmata de un val de plecari ale nemultumitilor, fapt care va duce la declinul lui Liviu Dragnea. Fostul social-democrat Mihai Chirica, in prezent primar independent, a declarat pentru…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu face nota discordanta in partid si le ia apararea colegilor care au decis sa plece la Pro Romania. Acesta ii critica pe cei care i-au numit tradatori pe cei care au plecat, dar il critica si pe Liviu Dragnea, care i-a numit "sobolani" pe Ponta si pe Tudose. Potrivit…

- ”Am vazut ca toate «trompetele» si ventrilocii lui Dragnea au primit ordin pe unitate sa tipe despre «Tradatori» - ma amuza faptul ca Liviu Dragnea a trecut de la PD aflat in Opozitie la PSD aflat la Putere si nu e tradator / noi cei care plecam de la Putere si din singurul partid in care am fost vreodata…

- Fostul ministru al Sanatatii deputatul Nicolae Banicioiu a anuntat vineri ca demisioneaza din PSD pentru a se alatura partidului lui Victor Ponta, Pro Romania, acuzand lipsa de consecventa si deprofesionalizarea continua. „Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta,…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, mazilit de Liviu Dragnea din PSD si boicotat în consiliul local de fostii colegi de partid, a rabufnit împotriva lor si ameninta cu alegeri locale anticipate.

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar si daca este necesara schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se afla Codrin Stefanescu, Gabriel Firea sau Marian Oprisan.…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, spulbera orice speculație in legatura cu presupusa ruptura dintre el și partid dupa caderea guvernului Tudose. In cadrul unei conferințe de presa susținute astazi, deputatul Ciolacu a ținut sa faca lumina in cazul caderii guvernelor, aratand totodata care este legatura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…