Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat sambata, in cadrul primei conferinte de presa la care a luat parte de la intrarea sa in PNL, ca pentru el "functiile sunt irelevante", subliniind importanta loialitatii si a parteneriatelor pentru binele cetatenilor.



"Functiile politice sunt irelevante. De altfel, nu am urmarit niciodata functii politice. In partidul din care am provenit si am fost dat afara nu am avut o batalie pe viata si pe moarte pentru o functie politica. Mai mult decat atat, eram in varful piramidei si am renuntat la orice functie politica datorita faptului ca proiectele…