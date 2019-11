„Ii mulțumesc domnului Manuel Pleșa, consulul general al Romaniei la Barcelona, pentru prietenoasa primire. Am purtat o discuție deschisa și plina de conținut in care fiecare dintre noi ne-am aratat deschiderea in a susține, necondiționat, interesele legitime ale romanilor care traiesc acum in regiunea Catalonia și, desigur, conectarea lor cu familiile din Iași. I-am propus o colaborare directa prin Biroul Diaspora din cadrul Primariei Municipiului Iași, ca o soluție complementara de a ajuta familiile aflate in cele doua capete ale Europei, iar domnia sa a acceptat aceasta propunere. Va mulțumesc,…