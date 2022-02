Stiri pe aceeasi tema

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 106/VIII/3 din 26 ianuarie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 04 februarie…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de astazi, fața de inculpatul CHIRICA MIHAI, la data faptelor și in prezent primar al municipiului…

