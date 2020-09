Stiri pe aceeasi tema

- La Iași, USR-PLUS refuza alianța cu PNL, motivand ca nu se poate asocia cu „pesedistul” și „coruptul” Mihai Chirica, cel care tocmai a fost reales primar al municipiului. Și asta in condițiile in care in Consiliul Local nici PNL și nici USR-PLUS nu pot face singure majoritatea, ci doar impreuna sau…

- Deși alegerile locale au trecut, descopar cu uimire și oarecare tristețe ca inverșunarea unora dintre adversarii mei politici nu a disparut. Dimpotriva… Ma vad silit, astfel, sa fac un necesar apel la rațiune. Stimata doamna Cosette Chichirau, proiectele Iașului și ale comunitații ieșene au nevoie de…

- Dupa ce liderii PNL și cei ai USR de la Iași și-au aruncat cuvinte grele și s-au certat inainte de campania electorala și in timpul acesteia, acum sunt gata sa faca alianța in consiliul local de la Iași și in cel județean. Liderii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, castigatorii alegerilor la Primaria…

- Aurelian Badulescu sustine ca Robert Negoita minte si ca, de fapt, acesta isi doreste o majoritate cu PSD la nivelul Consiliului Local. "L-am auzit pe domnul Negoita cum mințea de ingheata apele. A venit el sa ne zica ce a constatat la nivelul companiilor municipale. Pai domnule Negoita,…

- „Scorurile care s-au inregistrat arata foarte clar ca Iasul si toate celelalte orase mari ale Romaniei au ales un alt drum. Sper sa fie clar pentru toti ca este drumul schimbarii, care trebuie sa recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore fata de celelalte orase mari ale Europei si ale Romaniei…

- Primarul in functie al Iasiului, liberalul Mihai Chirica, a cistigat detasat un nou mandat in fata candidatului USR PLUS Cosette Chichirau, conform rezultatelor provizorii centralizate de BEC.Dupa numararea a 85.773 voturi, reprezentand 97.55% din cele 87.925 exprimate, pe primul loc in cursa…