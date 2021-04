Stiri pe aceeasi tema

- Votul negativ al consilierilor locali USR-PLUS și PSD pentru bugetul Iașului pentru anul 2021, l-a determinat pe primarul Mihai Chirica sa intre de luni in greva japoneza. „Incepand de luni eu voi intrat in greva japoneza cu banderola alba, impotriva ipocritilor din politica romaneasca USR-PLUS. Colegii…

- Primarul Iasiului, liberalul Mihai Chirica a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca va intra in greva japoneza, dupa ce consilierii USR PLUS s-au abtinut de la vot in sedinta extraordinara de joi care era dedicata adoptarii bugetului local pentru anul in curs, informeaza Agerpres.

- Citeste mai jos postarea deputatului USR PLUS. „Fotbalul iesean poate fi salvat, dar FARA Mihai Chirica si prietenii sai din conducerea clubului Politehnica! Consiliul Director al clubului Politehnica Iasi, format exclusiv din prietenii primarului Chirica, este total iresponsabil si dezinteresat de…

- „Doamna senator Șoșoaca, va recomand sa nu-mi mai folosiți numele in manipulari ieftine. Și sa respectați legea”, a scris Berbeceanu duminica.Iata declarația care l-a iritat pe fostul prefect:„L-au demis pe domnul Berbeceanu din functia de prefect pentru ca el s-a opus carantinarii Bucurestiului si…

- ”Bugetul pe 2021 reprezinta o rupere radicala fata de bugetele PSD. Acest buget este un buget al investitiilor. Bugetul reflecta viziunea de centru-dreapta a Guvernului condus de PNL: doar prin investitii publice putem creste economia, atrage noi investitori, dezvolta noi afaceri private, crea noi locuri…

- „Abia ce e lansat proiectul de buget in dezbatere publica, va fi probabil in cursul acestei saptamani. Probabil a avut loc prima sedinta de Guvern in care s-a prezentat proiectul de buget si nu stiu de existenta unor nemultumiri, pe mine nu m-a sunat niciun ministru. Eu sunt intr-un dialog permanent…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca sunt bani europeni nerambursabili care trebuie atrasi la nivelul ministerului, bugetul va fi astfel asigurat si in limita acestuia va putea fi acordat politistilor sporul de titlu de specialist de clasa. "Decizia Guvernului este una foarte…

- UPDATE – Operatorul francez Veolia, care are un contract privind furnizarea energiei termice in municipiul Iasi, a anuntat administratia locala ca va inceta relatiile contractuale, odata cu incheierea sezonului rece. In adresa trimisa Primariei Iasi, conducerea Veolia precizeaza ca tarifele de furnizare…