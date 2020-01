Mihai Chirica îi atrage atenția primarului capitalei, Gabriela Firea Am aflat cu aceasta ocazie ca Bucureștiul are un proprietar și ca, daca nu ne place ceva in Capitala, nu avem decat sa plecam…Din pacate, am mai auzit asta in ultimii ani și ne-au plecat vreo cinci milioane de romani din țara…In aceste condiții, aș anunța-o pe doamna primar general ca s-ar putea sa plecam cu toții din București, dar vom lua și statutul de capitala, pe care sa il vom acorda unui alt oraș… Ironia este ca nici doamna primar general nu este bucureșteanca, dupa cum nici domnul ministru al Mediului nu este ieșean. In alta ordine de idei, aș intreba-o pe doamna Gabriela Firea cine ii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

