- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanța intr-un nou dosar, in care este acuzat de abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata a lui Nicușor Constantinescu,…

- Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus astazi trimiterea in judecata a inculpatului Flavius Adrian Cristea, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova. Acesta este acuzat de savarșirea infracțiunilor de : abuz in serviciu, prev. de…

- Cinci persoane, intre care fostul secretar general al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, dar si alti trei angajati ai COSR, au fost trimise in judecata pentru abuz in serviciu in dosarul privind echipamentele de slaba calitate cu care membrii lotului olimpic al Romaniei s-au prezentat la Jocurile…

- Fostii primari ai municipiului Constanta – Radu Mazare si Decebal Fagadau – au fost trimisi in judecata de DNA Constanta, in doua dosare distincte, pentru abuz in serviciu, in legatura cu vanzarea nelegala a unor terenuri din statiunea Mamaia, prejudiciul fiind de peste 1,8 milioane de euro. Astfel,…

- Victor Micula este acuzat de acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic și la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și uzurpare de calitați oficiale. Acuzațiile aduse polițiștilor sunt de complicitate la uzurpare de calitati oficiale,…

- Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de Parchetul General in dosarul senatorului PSD Cristian Marciu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca a menținut in funcție un senator declarat incompatibil de instanța. El se apara și spune ca este nevinovat. „Ca sa mai mute atenția…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a anunțat la inceputul lui noiembrie ca ii va da in judecata pe fugarul Cristian Rizea și pe Anca Alexandrescu, fosta secretara a lui Liviu Dragnea (in prezent moderator la Realitatea Plus), pentru afirmații calomnioase facute la adresa sa in emisiunea ”Culisele Statului Paralel”.…

- Petrus Campulungeanu, la data faptelor primar al comunei ilfovene Pantelimon, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de peste 150 de fapte de instigare la abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis marti AGERPRES, procurorii…