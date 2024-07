Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 51 de ani din Sebeș, care și-a batut cu bestialitate soția in zona Rapa Roșie, a fost ARESTAT preventiv pentru 30 de zile. Acesta a lovit-o cu pumnii și cu un lemn in cap și peste fața, din gelozie. Parchetul de pe langa Judecatoria Sebeș este imputernicit sa aduca la cunoștința publicului…

- Primarul Mihai Chirica este acuzat frontal, de una dintre fostele sale soții, de violența fizica. „M-a batut, m-a dat cu capul de pereți pana mi-a crapat capul. Am și acuma semn, ca-s cusuta la cap”, este marturisirea absolut șocanta a Anei Maria Fodoreanu, cea de-a doua soție a lui Chirica. Potrivit…

- Un moment aparent obișnuit de lipire a afișelor la Timișoara s-a transformat intr-un scandal politic de amploare. Liderii Alianței Dreapta Unita au fost brusc infruntați de reprezentanții locali ai partidului AUR. Inceputul campaniei electorale timișorene a fost marcata de un incident tumultuos, declanșat…

- Deputatul Viorel Focsa este acuzat din nou ca si-a agresat sotia, iar pe numele sau a fost emis un ordin de protectie. In ianuarie parlamentarul a fost reclamat de catre soția sa pentru agresiune, iar pe numele sau a fost deschis dosar penal. In urma incidentului de atunci, AUR a anunțat ca l-a exclus…

- George Simion este in al nouale cer, dupa ce a primit vestea mult așteptata! Liderul AUR a devenit tata și chiar unul de baiat! Soția sa, Ilianca, a nascut un baiețel de nota 10. Așadar, George Simion a devenit tata pentru prima data, dupa ce soția sa a adus pe lume un baiețel de nota […] The post George…

- Deputatul Dumitru Focșa s-a inscris in PRM, dupa ce a fost dat afara din AUR, in urma unui scandal iscat dupa un episod de violența domestica. Mai mult, consoarta sa geloasa l-a urmat și ea in partidul inființat de regretatul Corneliu Vadim Tudor. Exclus din AUR dupa ce și-a batut nevasta, deputatul…

- La cateva zile dupa decesul soției, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti si-a incheiat mandatul si a plecat defintiv la Moscova. Anunțul cu privire la incheierea mandatului lui Kuzmin a venit chiar din partea reprezentantei diplomatice. ”Astazi, Excelenta Sa Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar…

- Crima șocanta in Argeș! Un barbat și-a ucis cu sange rece soția. Aceasta a murit, dupa ce a fost lovita cu ciocanul de batut șnițele. Cea care a anunțat poliția a fost chiar mama criminalului, ingrozita de ceea ce s-a intamplat.