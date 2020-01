Mihai Chirica a luat măsuri în cartierul Frumoasa A inceput un program de reparații și modernizari pentru toata zona cuprinsa intre strazile: Plantelor, Cetațuia, Radu Voda, Dimineții, Neptun și, la urma, Stradela Cetațuia. Se urmarește reparația bordurilor, a zonei carosabile, aleilor dintre blocuri, dar și toaletarea arborilor și amenajarea zonelor verzi. De asemenea, se vor amenaja mai multe locuri de parcare pe Str. Neptun, langa magistrala de termoficare și, desigur, se vor desființa garajele care, de fapt, sunt magazii. Lucrarile vor dura minim patru luni. cartierul Frumoasa 1 of 3 „Am inceput un program de reparații pentru toata zona… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

