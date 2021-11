Mihai Căpățînă: „Este un duș rece, nu ne așteptam să pierdem“ Fundașul formației Universitatea Craiova , Mihai Capațina, a explicat cu greu infrangerea de la Constanța, 0-1 cu Farul. „Cred ca prima repriza a fost mai buna decat a doua. Suntem foarte suparați, pentru ca nu ne-a ieșit jocul așa cum ne doream. Nu am reușit sa caștigam, ba, mai mult, am pierdut. Nu ne ramane decat ca in aceasta pauza sa muncim la fel de bine cum am facut-o pana acum și sa incepem cu o noua victorie. Nu știu unde anume am greșit. Vom analiza și vom rezolva problemele, iar pe viitor, cu siguranța, nu le vom mai repeta. Cred ca și ei au pus o mai mare presiune decat in prima repriza,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

