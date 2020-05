Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea rock-ului: „Suntem intristati profund ca trebuie sa anuntam disparitia prematura a legendei clapelor Dave Greenfeld, petrecuta in seara zilei de 3 mai 2020”. Astfel suna anunutul pe profilul oficial al trupei Stranglers privind moartea claparului lor in varsta de 71 de ani . „In urma…

- Trupa britanica Radiohead a anuntat ca va difuza un concert de arhiva in fiecare saptamana pe canalul sau de YouTube, pana la ridicarea restrictiilor ce vizeaza izolarea la domiciliu, informeaza cnn.com. La cateva luni dupa ce a lansat proiectul "Radiohead Public Library", ce contine inregistrari rare…

- Rammstein a confirmat ca liderul trupei este internat, ca se simte mai bine, dar ca nu a fost infectat cu Covid-19, asa cum a scris bild.de.Tabloidul german Bild a scris vineri ca solistul grupului rock a fost confirmat cu Covid-19, ca se simte mai bine si ca se afla in carantina, conform…

- COMPACT nu a fost, nu este și nici nu va fi o ”formație”. COMPACT este o stare, un mod de a fi, o lume, un basm. Poate fi ”Tinerețe fara batranețe și…” bucuria de a canta impreuna atunci cand unii iți spun: ”iți mai arde și de cantat?”. Suntem siguri ca și spectatorii noștri, ascultand și muzica noastra,…

- Tobosarul Nick Mason, membru fondator al trupei britanice Pink Floyd, a pus bazele supergrupului in 2018. Nick Mason"s Saucerful Of Secrets - nume preluat de la cel de-al doilea album Pink Floyd (1968) - interpreteaza piese din perioada de inceput a formatiei progressive rock. Bateristul si trupa lui…

- Pianistul sud-coreean Victor Lim si violoncelista norvegiana Sandra Lied Haga vor sustine astazi la Palatul Culturii un concert cu muzica de dragoste. Evenimentul, care va incepe de la ora 19, face parte din manifestarile cuprinse in cadrul Classix Festival. „Fiind considerat de Nicolae Iorga orasul…

- Au trecut 20 de ani de la debutul trupei Bosquito și, deși melodiile lor nu mai sunt difuzate la radio, Radu Almașan și colegii lui inca reușesc sa umple salile de spectacol. Cum a debutat Radu in showbiz? Surpriza! Pana sa ajunga sa fie el inclus in galeria vedetelor, a muncit in slujba lor inca de…