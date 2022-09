Stiri pe aceeasi tema

- Institutia a organizat joi conferinta internationala „ Curtea de Conturi a Romaniei – Digitalizare in audit “, eveniment aniversar organizat cu ocazia implinirii a 30 de ani de la adoptarea legii de reinfiintare a institutiei. La eveniment au participat: Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului,…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, vine intr-o vizita oficiala la București, miercuri, 7 septembrie, la invitatia președintelui Klaus Iohannis, a transmis ziarul Magyar Nemzet . Surse oficiale au confirmat informația pentru Libertatea. In afara intrevederii cu Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni,…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, va intreprinde o vizita la Bucuresti miercuri, la invitatia omologului sau roman, Klaus Werner Iohannis, transmite MTI, citand editia de sambata a cotidianului Magyar Nemzet, potrivit Agerpres. Pe langa intrevederea pe care o va avea cu omologul sau raman, presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, are COVID-19 si se afla in izolare, au precizat surse social-democrate pentru News.ro. Acesta se simte bine si a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut. Marcel Cioalcu si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia…

- Petre Daea a depus, vinerea trecuta, la Palatul Cotroceni, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform Agerpres. La ceremonie au participat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, presedintele Camerei…

- Sedinta comuna a Parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova a inceput, sambata, la Chisinau.La sedinta comuna participa si presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform Agerpres.ro.In deschiderea reuniunii au fost intonate Imnurile nationale ale celor doua state.Parlamentul Romaniei este reprezentat…

- Cei șapte profesori turci de la rețeaua de licee „Orizont”, expulzați ilegal din Republica Moldova in anul 2018, au dreptul de a intra și de a se afla pe teritoriul țarii noastre, in conformitate cu prevederile Legii 200/2010 privind regimul strainilor in Republica Moldova. Biroul Migrație și Azil al…

