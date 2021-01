Mihai Bordeanu, numit managing director Dacia Brand South Eastern Europe şi country head România ”Romania are un potential urias. Am descoperit acest lucru in 2016, cand am venit pentru prima oara in aceasta frumoasa tara. Industria auto este o bijuterie a economiei romanesti, iar infrastructura, integrarea locala si educatia sunt esentiale pentru dezvoltarea acesteia. Potentialul vine, de asemenea, din profesionalismul echipelor Dacia si Renault, carora as dori sa le multumesc, precum si tuturor partenerilor nostri care ne-au ajutat sa livram clientilor de-a lungul anilor produse de calitate si competitive, fabricate in Romania. Este primordial sa ramanem competitivi si sa livram produse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 440 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sint de import (SUA-3, Federația Rusa-2, Cipru-1, Franța-1, Italia-1, Marea Britanie-1, Ucraina-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 145 258. Total…

- Mii de romani blocati la granita dintre Marea Britanie si Franta din cauza restricțiilor impuse de autoritați. Oamenii se plang ca așteapta de cel puțin 24 de ore pentru a ajunge inapoi in Romania. Totul se intampla din cauza noului tip de COVID-19, care face ravagii in Regatul Unit. Zborurile din și…

- Cele cinci țari din UE care au inregistrat creșteri ale pieței auto in noiembrie, in ritm anual, sunt Irlanda, Cipru, Grecia, Romania si Danemarca. In țara noastra, inmatricularile de autoturisme au crescut cu 1,2%, la 13.253 de unitați. Vanzarile din Marea Britanie si Franta au scazut cu aproximativ…

- Cele cinci țari din UE care au inregistrat creșteri ale pieței auto in noiembrie, in ritm anual, sunt Irlanda, Cipru, Grecia, Romania si Danemarca. In țara noastra, inmatricularile de autoturisme au crescut cu 1,2%, la 13.253 de unitați. Vanzarile din Marea Britanie si Franta au scazut cu aproximativ…

- In aceeași zi in care Toyota a anunțat ca va lansa un SUV electric pentru Europa in cursul anului viitor, brandul de lux Lexus a oferit la randul sau un teaser. Imaginea arata o perspectiva asupra unui concept electric care va fi prezentat in cursul anului viitor. Noul concept va oferi o serie de indicii…

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. Pe fundalul crizei economice din Europa provocate de COVID-19, situația din Republica Moldova nu este chiar așa de proasta, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, invitat astazi la emisiunea „Expertiza” de la Sputnik Moldova. © Sputnik /…

- ”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei…

- Mike Ryan, director executiv al OMS, a spus in conferinta de presa ca numarul crescut al internarilor in Marea Britanie, Franta, Irlanda si alte tari europene este "ingrijorator", potrivit The Guardian.