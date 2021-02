Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul actor Florin Piersic implineste, maine, 85 de ani. Intr-o scrisoare pentru fani, el anunta ca anul acesta nu-si va sarbatori ziua pe scena, deoarece pandemia de COVID-19 a adus „prea multa tristete in lume”.

- In urma cu 11 ani, intr o zi geroasa de 20 ianuarie, Vasile Ica Cojocaru pleca "sa se odihneasca putin".Actor, poet si pedagog de exceptie, abia implinise saizeci de ani, era in plina activitate creatoare si se pregatea pentru o noua intalnire cu studentii. Ii placea sa predea, sa dea mai departe, cu…

- La doar cateva zile de cand implinea 22 de ani de casnicie cu soțul ei, Anca Țurcașiu anunța ca a divorțat! Vestea a picat ca un trasnet pentru lumea mondena, dar iata cum arata acum vedeta, la 6 luni de la divorț! Paparazzi Spynews.ro au surprins-o la ceas de seara!

- Lulu Pascu, lautar cunoscut in comunele de pe Valea Buzaului, accidentat grav pe 29 decembrie in Nehoiu, a pierdut lupta pentru viața. El a fost transportat in coma la spital dupa ce a fost lovit de o mașina la cațiva metri de o trecere de pietoni. Indragitul lautar din Nehoiu, in 2018 si 2019 Lulu…

- Jurnalistul Radu Tudor a rememorat, astazi, intr-o postare pe blogul sau, cele traite in 17 17 decembrie 1989 la Timișoara, unde era student. „Au trecut 31 de ani de la cele mai dramatice evenimente pe care le-am trait. Eram student la Timișoara. Ne baricadasem in caminul 7, ce avea o latura vis a vis…

- Bianca Dragușanu este o femeie singura și libera de obligații, astfel ca admiratorii roiesc in jurul ei. Totuși, dupa imaginile surprinse in urma cu doar cateva zile de Paparazzi SpyNews.ro, putem crede ca frumosul cadou primit de blodina este chiar de la barbatul in compania caruia și-a petrecut seara.

- Andreea Raicu nici nu pare ca are deja 43 de ani, pentru ca la cum arata, fosta prezentatoare de televiziune le da clasa puștoaicelor de 20 de ani. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu frumoasa vedeta in timp ce se plimba prin Capitala și facea ce știa ea mai bine: se rasfața.