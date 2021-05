Stiri pe aceeasi tema

- Invitații de la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu au avut parte de un moment de-a dreptul emoționant din partea celor doi indragostiți. Dansul mirilor i-a dat gata pe cei care le-au fost alaturi in cea mai frumoasa zi din viața lor. Blondina și prezentatorul de la Neatza și-au unit astazi destinele…

- Alexandru Arșinel și soția sa au ajuns la spital dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Celebrul actor care in trecut a avut parte și de un transplant de rinichi s-a infectat cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat. Atat el cat și soția sa s-au imunizat, insa au fost depistați pozitiv, anunța Romania…

- Radu Ștefan Banica (19 ani), fiul cel mare al artistului, actorului și prezentatorului TV Ștefan Banica Jr. (53 de ani), ii calca pe urme celebrului sau tata. In prezent, tanarul este unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva. Radu Ștefan Banica iși dorește sa participe la Asia Express Recent,…

- Simpaticul personaj din ”Las Fierbinți”, pe Mihai Bobonete il știe toata lumea datorita popularului serial, dar și a seriilor de stand up comedy din mediul online. Ferita de ochii curioșilor este familia sa, mulți intrebandu-se cine ii este alaturi in viața de zi cu zi actorului. Bobița din satul…

- Dani Oțil va fi tatic In urma cu mai bine de un an, Dani Oțil a cerut-o de soție pe frumoasa lui iubita, modelul Gabriela Prisacariu. Momentul a fost unul cu totul special și s-a petrecut pe plaja, in luna ianuarie 2020, pe cand cei doi se aflau in vacanța in Mexic. Din pacate insa, planurile lor de…

- Moartea nu poate șterge memoria unui om care a infrumusețat viața a sute de tineri și care și-a dedicat viața acestui oraș. La 25 martie 1940 s-a nascut Peter Karacsonyi, omul de care se leaga unul dintre cele mai renumite ”brand-uri” pentru care orașul Carei a devenit cunoscut in țara și nu numai:…

- Raul Galan unul dintre cetațenii de onoare ai județului Bistrița-Nasaud a dat SUA pe Bistrița, revenind in Romania din „țara fagaduinței” deja de ceva vreme. Acesta continua sa lucreze online cu o universitate din SUA, unde este asistent universitar. De curand, tanarul s-a inscris și in organizația…