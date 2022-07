Mihai Bobonete a marturisit ca de ceva vreme merge la psiholog și face terapie. Actorul din serialul romanesc „Las Fierbinți” a vorbit și despre casnicia cu Catalina.Deși mereu este pus pe glume și cu zambetul pe buze, Mihai Bobonete are multe frici. Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște ca are anumite temeri, iar pentru asta a apelat la psiholog. De ceva timp, vedeta face terapie și se simte mult mai bine.„Mi-e frica de singuratate și nu pot dormi in intuneric, mi-e frica de tradare, dar și de minciuna, mi-e frica de prostie sau de mintea odihnita, mi-e frica de mine cel ce am fost și am o ușoara…