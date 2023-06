Stiri pe aceeasi tema

- Arabella Iordanescu este o mamica devotata și știe sa se descurce singura chiar și atunci soțul nu e prin preajma. Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o alaturi de fiul ei. Iata cat de atenta este cu cel mic!

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Eduard Novak, Ministrul Sportului din Romania. Se pare ca, de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe omul important din sportul romanesc intr-o ipostaza așa cum ne-a obișnuit.…

- Au trecut 7 luni de la moartea lui Alexandru Arșinel, iar noi avem imaginile cu fiul regretatului actor. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Bogdan Arșinel și l-au surprins intr-un mall din Capitala.

- Marian Ionescu este un tata model, astfel ca ii face toate poftele fiului sau! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele artistului și l-au surprins alaturi de frumoasa lui soție, dar și baiețelul lor. Iata imaginile!

- In plina zi, Tj Miles a facut o vizita incognito la secția de politie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, l-au surprins pe iubitul Franciscai in ipostaze inedite. Avem cele mai rare imagini cu celebrul vlogger și sigur nu l-ai mai vazut așa pana acum. Iata cum a fost…

- Cristian Boureanu are pe cine se baza atunci cand iese in ora, iar fostul politician a fost surprins in compania mai multor persoane. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu Cristian Boureanu la un restaurant de lux din Capitala.

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.

- Marius Șumudica Jr. iși face singur poftele! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele fiului lui Marius Șumudica și l-au surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Iata imaginile!