Mihai Bendeac a fost atacat de un concurent din finala iUMOR, Bogdan Zolteanu, care l-a acuzat ca iși face meseria doar pentru bani. Actorul nu a ramas dator și i-a transmis participantului ca nu avea ce sa caute in ultimul act al show-ului. “Ai fost de patru ori și doar o singura data a fost […] The post Mihai Bendeac, scandal cu un concurent de la iUMOR. „O faci pentru bani!” „Ești un dobitoc!” appeared first on Cancan.ro .