Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac s-a filmat pe Instagram in timp ce ținea un discurs despre acțiunile creatoarei de moda. Dana Budeanu, un nou video viral pe Youtube: "Sunteti niste tarani. Tu esti un sarac, da?" "Ba, deci, Dana Budeanu... Am urmarit cateva interpelari ale ei. Atunci cand incepe sa vorbeasca…

- sUnul dintre cele mai controversate personaje ale momentului este Dana Budeanu, celebra atat pentru verdictele crunte pe care le da vedetelor care nu se imbraca bine, dar și pentru „lecțiile” sale online despre „mafioți și amețite”! De curand, Mihai Bendeac a avut o reacție complet neașteptata despre…

- La o zi dupa ce Uddi a postat mai multe mesaje tulburatoare pe rețelele de socializare, a și confirmat desparțirea. Spynews.ro a avut dreptate! Artistul și Mara Roșioru și-au spus „adio” dupa o relație de patru ani.

- Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, s-a amuzat de o declarație a lui Harlem Gnohere (31 de ani), care a fost publicata pe contul de Instagram al Gazetei Sporturilor. „Nea Gigi, nu ma vinde! Am venit cu sufletul al Steaua și am scris istorie aici. Romania mi-a dat totul, aici e a doua mea…

- Parodia cu Dana Budeanu care a devenit viral pe internet Roast-urile devin din ce in ce mai populare si fac deliciul publicului. Producatorii emisiunii Antitalent de la Antena 1 au pus in scena un moment ce a reusit sa devina viral pe internet. Este vorba despre o parodie in care o actrita ce o interpreteaza…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in aceasta seara, la Digi 24, prestația președintelui actual al Romaniei, la dezbaterea de azi cu jurnaliștii. Cu toate ca gazetarul l-a ținut aproape in continuu dintr-o lauda in alta, a avut un mic lucru sa-i reproșoze. CTP, despre dezbaterea lui Klaus Iohannis cu…

- Mai mulți protestatari au așteptat-o, vineri dimineața, pe Viorica Dancila, la sediul Consiliului Județean Timiș, unde aceasta a susținut o conferința de presa. Premierul demis a spus, referindu-se la protest, ca nu acesta este modul de a rezolva lucrurile.In jur de 15 protestatari au așteptat-o,…

- Cosmin Hodor, un apropiat al Simonei Halep (28 de ani, 5 WTA), pe care o reprezinta din postura de manager de comunicare, a postat un mesaj de impact pe contul sau de Instagram, dupa meciul caștigat de romanca in fața canadiencei Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 6-3, in Grupa Violet…