Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a dezvaluit duminica dimineața ca are coronavirus, in timpul unei emisiuni filmate in conditii speciale, de acasa.Mihai Bendeac a spus ca s-a imbolnavit atunci cand a participat la inmormantarea bunicului sau. Preotul care a ținut ceremonia era infectat cu noul coronavirus.Toata familia…

- Prezent in emisiunea iUmor, varianta de acasa, pe Zoom, Mihai Bendeac a declarat ca atat el, cat și toata familia, a fost depistata pozitiv cu SARS-COV-2. Acesta a spus ca a luat virusul de la preotul care a oficiat inmormantarea bunicului sau și ca simptomele au fost unele severe: dureri musculare,…

- Mihai Bendeac a marturisit ca s-a îmbolnavit dupa ce a fost la înmormântare bunicului sau, iar preotul care a oficiat slujba era infectat cu coronavirus. De asemenea, ela aspus ca întreaga sa familie a avut de suferit: mama, tatal, fratele, unchiul si matusa. …

- Mihai Bendeac a dezvaluit duminica dimineața ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Actorul a facut dezvaluirea in timpul unei emisiuni filmate in conditii speciale, de acasa. Intreaga familie a acestuia a avut de suferit: mama, tatal, fratele, unchiul si matusa, relateaza Mediafax.

- Actorul Mihai Bendeac s-a infectat cu noul coronavirus! Actorul a facut dezvaluirea in timpul unei emisiuni filmate in conditii speciale, de acasa, la Antena 1. Intreaga familie a acestuia a avut de suferit: mama, tatal, fratele, unchiul si matusa.Mihai Bendeac a precizat ca s-a imbolnavit…

- Mihai Bendeac a declarat intr-o editie speciala a emisiunii „iUmor“ ca a fost infectat cu coronavirus. Actorul a asigurat ca nu este o gluma si a marturisit prin ce simptome au trecut el si familia lui.

- Intr-o intalnire online cu colegii de la iUmor, Mihai Bendeac a facut o dezvaluire care i-a lasat pe toți masca. Juratul a marturisit ca a fost indfectat cu COVID-19, exact la inceputul pandemiei, alaturi de parinții și fratele lui. „Sunt singurul care a avut COVID? Singurul?” a spus Mihai Bendeac in…

- Mihai Bendeac a dezvaluit, intr-o editie speciala a emisiunii iUmor difuzata sambata, 16 mai, ca a fost infectat cu SARS-CoV-2 exact la inceputul Starii de Urgența din Romania. Parinții și fratele actorului, precum și alte rude, au fost, de asemenea, bolnavi. La un moment dat, in emisiune, Mihai Bendeac…