Mihai Bendeac, mutarea anului în televiziune! La ce post de televiziune se va aniversa la 40 de ani Mihai Bendeac, mutarea anului in televiziune! Pana recent una dintre marile vedete ale Antena 1, actorul ale carui producții au adus audiențe colosale in ultimii zece ani, revine pe sticla, dar la concurența, la Pro TV. Actorul și scenaristul care implinește 40 de ani peste cateva zile, a anunțat public locul unde va fi de vazut pe viitor, postand logo-ul noului sau post cu care a tratat. In toamna anului trecut, Bendeac a disparut brusc din banca juraților ”iUmor” (Antena 1), dupa un scandal in spatele camerelor de luat vederi, actorul acuzand ca a fost filmat de colegi fara acordul sau. ”Mirciulica”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

